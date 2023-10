"Interventi rapidi a Poggio a Caiano: il Comune assume due operai"

Gli operai, o "cantonieri" come venivano chiamati una volta, tornano in servizio all’interno del Comune a Poggio a Caiano. L’avviso di selezione pubblica per la ricerca di due operatori tecnici è scaduto e ora il Comune dovrà provvedere a valutare i curricula arrivati. Entro la metà di ottobre ci sarà l’assunzione delle due figure richieste. I nuovi assunti (con contratto a tempo pieno e indeterminato) provvederanno a svolgere tutti quei lavori dei quali c’è bisogno all’interno del territorio comunale in piena autonomia, spiega l’amministrazione, "senza quindi dover ricorrere a ditte esterne con le lungaggini burocratiche che spesso si verificano".

Il Comune tornerà anche a dotarsi delle attrezzature necessarie per il lavoro degli operai. "C’era veramente necessità di queste due figure – spiega il sindaco di Poggio Riccardo Palandri – e con il loro aiuto saremo in grado di dare risposta a varie esigenze che spesso ci vengono segnalate anche dai cittadini e sulle quali non sempre siamo stati in grado di intervenire per mancanza di personale. Verrà fatta fin da subito una calendarizzazione delle segnalazioni più urgenti in modo che gli operai si possano mettere subito al lavoro. E attraverso queste due figure avremo anche un monitoraggio costante del territorio e potremo andare a intervenire quando si verifica un problema decidendo in piena autonomia. Problemi anche di piccolo conto, ma che senza personale non si possono risolvere".

Gli ultimi due operai in forza al Comune di Poggio a Caiano sono andati in pensione nel 2010 e nel 2018, anno dal quale l’amministrazione comunale non si è più dotata di questo tipo di figura che ora viene ritenuta necessaria. I due nuovi assunti si occuperanno di attività tecnico-manuali di ordinaria manutenzione di strade, immobili e aree verdi oltre all’esecuzione di interventi di tipo risolutivo sulle apparecchiature, mezzi e impianti del Comune.