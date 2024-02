Interventi nel sociale per quasi 80mila euro

Sostenere la disabilità e gli anziani sono gli impegni di spesa più pressanti e sempre in crescita per il Comune di Vernio. In pratica, i costi sociali per anziani e disabili superano quelli per l’indigenza, quella che era considerata un tempo la povertà assoluta e oggi che diventa l’ultima voce di spesa.

Pensioni e stipendi talvolta non bastano per arrivare alla fine del mese. Insomma, Il Comune di Vernio ha pagato alla Società della Salute Area Pratese la prima rata del 2024 per le spese a carattere sociale ovvero l’assistenza socio-sanitaria e quella socio-assistenziale che ammonta, in particolare, a 78.500 euro.

Ecco come sono suddivise le aree di intervento: 23.324 euro sono destinati alle spese sanitarie e servizi per gli anziani e 25.792 euro ai servizi di assistenza alla disabilità. Le spese sociali per i minori ammontano a 17.942 euro.

Alla popolazione indigente sono riservati 3.364 euro e infine 8.074 euro sono per le spese amministrative della società della salute. Le rate annuali da versare sono 4 quindi la spesa annua per la società della salute è di circa 314.000 euro. L’attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, in particolare, consiste in tutti gli interventi domiciliari o presso strutture della Asl di persone seguite dai servizi sociali e si tratta di singoli o famiglie che con le proprie entrate non riescono a fronteggiare i bisogni socio-sanitari e quelli assistenziali.

Oltre a questa spesa, il Comune di Vernio sostiene in parte anche associazioni che si occupano di aiuto ai cittadini in difficoltà.