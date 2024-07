Interporto hub dell’acqua. C’è anche San Bernardo

Adesso l’interporto pratese è una sorta di hub dell’acqua minerale. Dopo l’accordo per trasportare su rotaia l’acqua Panna, adesso in città arriverà anche l’acqua San Bernardo grazie al nuovo collegamento intermodale tra Cuneo e Prato, gestito e servito dal Polo Logistica FS.

L’accordo ha l’obiettivo di ridurre il traffico merci su gomma, diminuendo di oltre 2.500 tonnellate all’anno le emissioni di CO2 e riducendo le congestioni sulle principali strade italiane.

"Come Polo Logistica siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership, che rappresenta un ulteriore passo per promuovere una rete di trasporto intermodale e sostenibile, a supporto dell’economia dei territori – sottolinea Sabrina De Filippis, ad di Mercitalia Logistics – Il nostro impegno verso le tematiche di sostenibilità è testimoniato quotidianamente dall’utilizzo del treno come modalità preferenziale di trasporto per i nostri servizi di logistica integrata".

"L’utilizzo del treno come mezzo di trasporto principale tra Cuneo e Prato si aggiunge alle azioni che San Bernardo sta già portando avanti per ridurre e compensare la CO2 – dice Antonio Biella, direttore generale di San Bernardo – ad esempio promuovendo lo sviluppo e l’utilizzo di packaging sostenibili, come alluminio, plastica riciclata e, soprattutto, vetro a rendere, ed utilizzando con grande attenzione e parsimonia la risorsa idrica che è chiamata a custodire".