"Interpello a livello nazionale: Prato spera in 44 posti vacanti" L'interpello voluto dal Ministero della Giustizia per 9.700 posti vacanti non suscita grandi speranze per il Tribunale di Prato, che spera di vedere coperti 44 posti. La lista dovrebbe uscire a breve per capire come andrà a finire.