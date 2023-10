Integrazione più facile con lo sport a Prato: La scommessa al "Soccorso"

Si chiama "Social Sport". E’ il progetto della Polisportiva Il Sogno Asd, associazione che opera nel quartiere del Soccorso e che è risultata, unica realtà toscana, tra i vincitori dell’avviso pubblico "Sport e Integrazione" promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Sport e Salute Spa. "L’intervento predisposto dal Ministero è pensato per finanziare la creazione di presidi sportivo-educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri – spiega Samanta Giardino, coordinatrice del progetto Social Sport per la Polisportiva Il Sogno Asd –. L’iniziativa è finalizzata ad offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari difficili, per la promozione dell’accesso alla pratica sportiva gratuita di bambini e adulti con background migratorio". Insomma l’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, socializzazione ed inclusione tra le diverse culture presenti sul territorio attraverso la partecipazione ad attività sportive e socio-educative.

Oltre alla Polisportiva Il Sogno, capofila del progetto, sono coinvolti in qualità di partner il Comune di Prato, il Comitato Territoriale Prato della Uisp, l’Associazione Cieli Aperti Aps, Prato Sport Academy Asd, Am Etruria Asd e la parrocchia di S. Maria del Soccorso. Le attività del progetto, gratuite e realizzate appositamente da istruttori e operatori esperti in campo sportivo, educativo ed interculturale, sono destinate, dallo scorso settembre e fino a gennaio, a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, donne e adulti della comunità, con particolare attenzione a persone straniere o con background migratorio. Le iniziative si svolgono prevalentemente negli spazi in gestione alla Polisportiva Il Sogno, cioè la palestra di via Roma 188, e in quelli dell’associazione Cieli Aperti Aps, in via Marengo 51. I più piccoli possono scegliere fra pallavolo, pallacanestro, judo, wushu kung fu. Agli adulti sono riservati invece i corsi di pallavolo (già dallo scorso giugno) e ginnastica.

Leonardo Montaleni