"Insieme per Pietro" tra solidarietà e gusto

Si chiama ’Insieme per Pietro’, la serata di solidarietà e amore quella in programma questa sera ai giardini di Sant’Orsola a partire dalle 19,30 in memoria di Pietro Cappiello, il ragazzo del sorriso che oggi 10 settembre avrebbe compiuto 15 anni. Una rara malattia ereditaria, la sindrome di Ehlers-Danlos, gli era stata diagnosticata nel 2021 a seguito di una crisi gravissima e improvvisa, dalla quale – da piccolo, grande guerriero – era riuscito a venirne fuori. La sua storia era diventata un caso clinico importante e il volto sorridente di Pietro era diventato il simbolo per una importante campagna del Meyer, dal titolo ’Chiedimi come mi chiamo’ e riprodotta in numerosi spazi dell’ospedale pediatrico fiorentino che Pietro frequentava da alcuni anni. Purtroppo lo scorso agosto una crisi improvvisa ha strappato il ragazzo all’affetto dei suoi genitori lasciando un grandissimo vuoto.

"Pietro era una sicurezza per tutti i suoi amici - racconta mamma Michela -. Abbiamo subito deciso che volevamo fare qualcosa in suo nome perché lui amava la scuola, i compagni, era unico. Così abbiamo fondato un’associazione in sua memoria per organizzare attività destinate ai ragazzi adolescenti".

Ad organizzare la serata è l’associazione ’Gli amici di Pietro’ in collaborazione con l’alimentari ’Uscio e Bottega’, sarà l’occasione per gustare ottimi panini e conoscere l’associazione nata grazie all’impegno dei genitori di Pietro.