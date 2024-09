“Insieme per l’Alzheimer”, ecco le iniziative in programma

Prato, 17 settembre 2024 - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer (21 settembre), si terrà una serie di iniziative ed eventi per sensibilizzare sul tema, che si svolgeranno sul territorio della Società della Salute pratese. A presentare il cartellone di “Insieme per l’Alzheimer”, questa mattina presso il Palazzo comunale di Prato, erano presenti l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Prato e presidente della Sds area pratese Sandro Malucchi, la direttrice della Sds Lorena Paganelli, l’assessore alla Sanità e alla Salute del Comune di Cantagallo Dimitri Becheri, l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco del Comune di Carmignano Federico Migaldi, la rappresentante del Comune di Poggio a Caiano per l’Sds Patrizia Cataldi, il direttore dell’Usl Toscana centro Enrico Benvenuti, la direttrice di geriatria dell’ospedale Santo Stefano Donatella Calvani, il direttore del Museo Pecci Stefano Collicelli Lagol, la presidente dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) Barbara Becherucci, il coordinatore tecnico e l’educatrice del progetto “CircolaMente” Daniele Scorza e Simona Valisano, il presidente della cooperativa il Borro Massimo Mattei e il vicepresidente del consorzio Astir Giosuè Prestanti.

Il calendario degli eventi sarà sviluppato su più giorni, nel periodo che va dal 19 fino al 26 settembre. Ecco il programma: tre Caffè Alzheimer nei territori dei comuni di Vaiano, Carmignano e Montemurlo. Il primo si terrà giovedì 19 settembre alle 16 presso Villa Giamari (Montemurlo), il secondo mercoledì 25 settembre alle 16 presso la Casa del Popolo (Vaiano) e il terzo giovedì 26 settembre alle 16 al Circolo Il Galli (Carmignano); tre iniziative/laboratori nei Musei della rete dei Musei Toscani per l'Alzheimer (Tessuto, Scienze Planetarie e Centro Pecci). Il primo venerdì 20 settembre alle 16 al Centro Pecci (prenotazioni: 351/2516826), il secondo lunedì 23 settembre alle 16 al Museo di Scienze Planetarie (prenotazioni: 0574/44771) e l'ultimo martedì 24 settembre alle 16 al Museo del Tessuto (prenotazioni: 0574/611503); Olimpiadi della libera età al Parco di Galceti, sabato 21 settembre alle 10:30. I servizi attivati nel territorio pratese dal 2019 - in favore delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie - sono diversi: dal day service geriatrico agli incontri di psicoeducazione e sostegno per i familiari, passando per formazione e informazione ma anche supporto legale. La loro attivazione è stata resa possibile grazie ad un intenso lavoro di rete fra i diversi soggetti: SdS Pratese, Day service geriatrico, Associazione AIMA sezione Prato, Progetto CircolaMente (ATI Consorzio Astir e Cooperativa il Borro), Centro Pecci, Museo del Tessuto e di Museo Scienze Planetarie.

“La malattia dell’Alzheimer non colpisce soltanto la persona ma l’intero sistema familiare – ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Prato e presidente della Sds area pratese Sandro Malucchi - evidentemente, quindi, la cura o la gestione del fenomeno devono passare per altri sistemi. Il nostro obiettivo è quello di integrare la pubblica amministrazione con il privato e il terzo settore, cercando di coinvolgere tanti soggetti e luoghi all’interno di questo sistema, con l’obiettivo di dare risposte a un problema complesso. L’offerta di questo servizio è cresciuta nell’arco degli ultimi cinque anni sia in termini di assistiti che di incontri ed iniziative organizzati: per questo ci tengo a ringraziare il mondo del terzo settore ma anche tutte le associazioni coinvolte”.