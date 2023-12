Insieme per il sorriso dei bambini: "Già 200mila euro i fondi raccolti"

Nuovi spazi d’accoglienza, strumentazioni innovative e sistemi multimediali per ridurre l’ansia dell’attesa e l’impatto con l’ospedale da parte dei bambini. Vanno in questa direzione i fondi raccolti da Conad Nord Ovest che porteranno alla ristrutturazione del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santo Stefano. Già circa 200.000 euro i fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa ‘Con tutto il cuore - una collezione da favola’. Di fatto il progetto, attivo fino al 31 dicembre, prevede la vendita nei supermercati Conad di una collezione di 12 ‘Goofi’, cioè gufi in plastica 100% riciclata. Ogni vendita corrisponderà a una donazione di 50 centesimi alla Fondazione Santa Maria Nuova che poi destinerà il ricavato alla ristrutturazione del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Galciana, struttura specializzata nell’assistenza di bambini fino a 16 anni con patologie mediche e traumatologiche. Le nuove dotazioni, poi, nel prossimo futuro, saranno spostate in blocco nella nuova palazzina del Santo Stefano, dove sorgeranno i nuovi spazi per il pronto soccorso pediatrico. Fra le strumentazioni che saranno acquistate troviamo anche dei caschi multimediali, utili a tranquillizzare i bambini e a ridurre l’ansia durante manovre come il prelievo venoso o suture di una ferita, arrivando a evitare il ricorso all’anestesia. "Questo progetto è un esempio virtuoso di partnership tra un’impresa privata e un ente del terzo settore - commenta Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova -. La nostra società, e in particolare la sanità, hanno bisogno di esempi concreti, di aiuti per percorsi assistenziali adeguati per i pazienti. Un investimento che migliorerà il lavoro del personale sanitario e la qualità dell’accoglienza e delle cure per i più piccoli. Uniamo le forze per un progetto solidale di grande valore".

Questa iniziativa si inserisce nel progetto nazionale di Conad di sostegno agli ospedali pediatrici: negli ultimi due anni Conad e le Cooperative hanno devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito. "Partecipare a questa iniziativa al fianco della Fondazione Santa Maria Nuova a sostegno dell’ospedale Santo Stefano è motivo di grande orgoglio, soprattutto perché ci permette di ribadire il nostro impegno per la comunità di Prato - aggiunge Tommaso Signorini, consigliere d’amministrazione di Conad Nord Ovest -. Questo progetto è un ponte tra i nostri clienti e i bisogni del nostro ospedale pediatrico che si distingue come un centro di eccellenza e assistenza specializzata nella regione. La risposta positiva che stiamo ricevendo testimonia la forza e la generosità della nostra comunità, confermando la volontà di essere più che mai un vero punto di riferimento per le persone e i territori che serviamo".

Stefano De Biase