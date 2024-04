Scappa all'alt, poi viene fermato: trovato con un grosso coltello e positivo all'alcoltest

Prato, 16 aprile 2024 - Un lungo inseguimento, concluso con il blocco di un trentenne nordafricano da parte del personale del Radiomobile. Nel corso della nottata, le forze dell'ordine hanno stoppato la corsa in via Alfani di una Opel Crossland che non si era fermata precedentemente all'alt, trovando alla guida un ragazzo in possesso di un grosso coltello a serramanico, oltre che in condizioni psicofisiche palesemente alterate. Non a caso, il test dell’etilometro ha dato esito positivo. Non pago delle proprie condotte, una volta accompagnato presso il Comando di via Picasso, l'uomo ha inscenato un comportamento irriverente in linea con le condizioni psicofisiche e i precedenti penali e di Polizia già collezionati. Lo stesso, pur regolare sul territorio nazionale, non dispone di una stabile dimora e di attività lavorativa, potendo comunque permettersi di guidare un veicolo a noleggio. In ragione di queste circostanze, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica e porto abusivo di strumento atto ad offendere, sono in corso accertamenti sulle motivazioni della presenza del ragazzo in quella zona. Il passeggero che era con lui è invece riuscito a guadagnare la fuga a piedi.

Sempre nella tarda serata di ieri sera i militari della stazione capoluogo hanno arrestato un uomo del ’77 residente a Prato già sottoposto alla misura cautelare degli aa.dd., pregiudicato. L’uomo era destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emessa dalla procura generale della repubblica presso la corte d'appello di Genova del 15.04.2024 per l’espiazione di una pena di sette anni di reclusione per rapina continuata e aggravata. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Prato a disposizione dell’AG procedente.