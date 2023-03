Insegnante pratese in tv Interrogherà trenta vip "È stato molto divertente"

Si chiama Caterina De Simone, l’insegnante pratese, che sarà tra i docenti selezionati per interrogare i trenta vip che parteciperanno alla seconda edizione di Back to School, la trasmissione di ItaliaUno condotta da Federica Panicucci. De Simone insegna italiano al Cpia, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e per l’occasione è stata selezionata a far parte dei cinque commissari che interrogheranno i vip su varie discipline, mettendo alla prova la loro conoscenza delle materie. Un ritorno al passato sui banchi di scuola, per una classe d’eccezione. "Quando mi hanno chiamato dalla redazione della trasmissione Back to School per dirmi che ero stata selezionata credevo di essere su Scherzi a Parte, non ci volevo credere", racconta entusiasta la prof dei vip che è stata per venti giorni a Milano per registrare le riprese che saranno mandate in onda dal 5 aprile per sei puntate. Il gioco prevede che trenta personaggi famosi si sottopongano a un esame, simile a quello che negli anni Settanta faceva da spartiacque fra la scuole elementare e le medie.

"Ho partecipato quasi per scherzo - spiega -. Mi piace mettermi in gioco e così ho deciso di inviare la domanda di partecipazione, ma non ci speravo o meglio non pensavo che potessero selezionarmi. Poi invece è arrivata la telefonata dal parte dello staff, della quale sono stato ancora più orgogliosa quando ho scoperto che i casting erano per un solo posto, in realtà non cercavano tutta la commissione ma soltanto un docente e sono stata presa io". Caterina De Simone ha un passato da artista, con il padre cantautore insieme alla sorella ha girato in lungo e in largo l’Italia e anche fuori dai confini nazionali per esibirsi: "Insegnare è la mia vita, lo faccio da 30 anni e per me è la cosa più bella del mondo, poi c’è il canto che è una passione che ho ereditato da mio padre e che ho portato avanti fino a quando non mi sono spostata. Fino ad allora abbiamo sempre viaggiato molto insieme anche con mia sorella, è stato bello". Oggi De Simone, che ha 49 anni, ha un figlio di 22 anni e lavora come insegnante al Cpia, ma la sua anima da artista non l’ha chiusa in un cassetto tanto che è arrivata alla trasmissione di ItaliaUno in attesa (chissà) della prossima avventura.

Si.Bi.