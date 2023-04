Inps sotto organico, arrivano 29 funzionari

Arrivano rinforzi all’Inps. l’ufficio di via Valetini in crisi di personale dalla prossima settim,ana avrà in forza 29 nuivi addetti. Prende il via il 17 aprile, con la firma del contratto e un kit di benvenuto, l’ingresso in Inps dei vincitori del concorso pubblico per consulente di protezione sociale. In Toscana, saranno 308 i neoassunti che firmeranno a Firenze alla direzione regionale in via del Proconsolo. Dal 18 aprile – se non ci saranno rinunce - i nuovi funzionari prenderanno servizio. Durante la prima settima e dunque fino al 26 aprile, la direzione generale di Inps si terrà, in collegamento a distanza con tutte le strutture del territorio, 6 giornate di formazione di ingresso che fanno parte di un più ampio percorso formativo articolato in 7 moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria. La mole di lavoro che gestisce è impressionante: 114.000 lavoratori assicurati, 1960 lavoratori autonomi e a quasi 60.000 pensionati. Inoltre, Inps gestisce i rapporti previdenziali con oltre 33.000 aziende. Per non parlare della gestione delle ore di cassa integrazione che, nel 2020, sono state superiori a 14 milioni. Inoltre, la sede Inps svolge un ruolo importante per quanto riguarda i controlli sull’evasione contributiva che, solo per l’anno scorso, ammontava a 5,5 milioni di euro. un impegno a 360 gradi da mandare avanti senza forza lavoro.