Innovazione e tradizione. Tessile, ritorno al futuro . Nuova vita al poliestere. Al Pontetorto si può

Si chiama Renu ed è il progetto innovativo di economia circolare tessile che proviene dal Giappone, sposato di recente da Pontetorto. Un progetto che è stato messo a punto da Itochu Corporation, uno dei più grandi player mondiali nel tessile abbigliamento e che incontra pienamente la filosofia che da sempre ha contraddistinto la storica azienda del distretto pratese.

L’urgenza di riciclare i capi di abbigliamento risponde alla condizione richiesta dai clienti di sostenibilità ambientale e di minor spreco di materie. Punto di partenza è la considerazione che ogni anno vengono prodotti nel mondo circa 100 miliardi di capi di abbigliamento e non tutti avranno una lunga vita, ma finiranno per causare danni enormi al nostro pianeta.

Solo una piccola parte di essi viene riciclata mentre la maggior parte viene smaltita mediante incenerimento o discarica, con un impatto significativo su ambiente ed ecosistemi. "Il progetto Renu fornirà molteplici soluzioni all’industria della moda – sottolinea Marco Toccafondi, general manager di Pontetorto – che crea grandi quantita di rifiuti e mira a realizzare un nuovo modello virtuoso con il raggiungimento dell’economia circolare. E’ una sfida difficile, che sarà raccolta per ridisegnare la catena del valore sostenibile. Da sempre promuoviamo una produzione etica e responsabile e qui abbiamo visto un enorme potenziale che è nel nostro dna dal 1952. Con Renu promuoviamo un’economia circolare vera, chiudendo il cerchio della produzione".

Quali i vantaggi della nuova tecnologia? La tecnologia applicata da Renu "consente di riciclare vecchi indumenti e tessuti in poliestere, mentre l’approccio convenzionale al riciclaggio può utilizzare solo rifiuti selezionati di bottiglie di Pet con un sistema ormai non piu sostenibile. I processi di depolimerizzazione e raffinazione di Renu sono la chiave per produrre un nuovo poliestere con proprietà compatibili con i prodotti vergini". Dunque, innovazione e tradizione vanno a braccetto:" Pontetorto nella sua lunga storia ha promosso la circolarita come valore fondante. Valore che rappresenta una delle realta più avanzate nella sostenibilità reale: Pontetorto ha sposato l’iniziativa tornando al futuro e al ’textile to textile’".

Sa.Be.