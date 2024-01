Ingegnere gestionale per fornire consulenze

1 INGEGNERE GESTIONALE

Un’impresa di Prato sta cercando un ingegnere gestionale da inquadrare in organico come ispettore con esperienza su sistemi di gestione qualità. La figura si occuperà di fornire consulenza alle aziende durate l’iter di certificazione, relativamente alla normativa ISO 9001, 45001 e 14001. Lavoro "full time", si propone un contratto di lavoro a tempo determinato. L’impresa valuterà eventualmente anche eventuali candidati che presentano requisiti per l’apprendistato. Si richiedono competenze informatiche (MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) e laurea in ingegneria. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-210032)