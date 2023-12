Infanzia Celestini. Il terzo libro e lo spettacolo

Terza edizione de L’infanzia negata dei celestini, il libro di Maila Ermini sulla storia del tristemente famoso orfanotrofio di Prato, fondato nel 1934 e chiuso nel 1966, dopo il processo che costituì il primo scandalo nazionale sulla condizione di molti orfanotrofi italiani. Terza edizione per non dimenticare, ma anche per aggiungere elementi: il nuovo volume contiene, oltre al Libro Bianco già presente nella II edizione di cinque anni fa, anche la trascrizione delle dichiarazioni di alcuni piccoli celestini che portarono al processo e l’intervista al maestro Manetti, che presentò la famosa denuncia. Ci sono anche alcune foto inedite. Il libro sarà presentato a La Baracca sabato alle 21, in occasione della replica dell’omonimo spettacolo, che Maila Ermini dal 2004 mette in scena tutti gli anni a dicembre. "Sarà uno spettacolo un po’ diverso da quello che presento ogni anno – spiega Ermini –: aggiungerò dettagli e curiosità sulla ricerca dei nuovi documenti pubblicati e sull’incontro con persone protagoniste della triste vicenda dei celestini finora sconosciute. E, oltre a raccontarne come ogni volta le fasi salienti, presenterò anche brevemente una memoria dello spettacolo, perché esso stesso ha costituito uno scandalo". Il biglietto costa 15 euro e per chi volesse acquistare il libro in occasione dello spettacolo il costo del libro più lo spettacolo è 30 euro. C’è ancora qualche posto disponibile per sabato sera, per prenotare: a [email protected].

E a proposito di scrittori scomodi e coraggiosi, c’è da ricordare un altro appuntamento, stasera alle 21 al Teatro Magnolfi: "Serata per un Natale senza neve", un omaggio all’opera letteraria di Raffaello Pecchioli, giornalista, scrittore e poeta, da un’idea di Sara e Daria Pecchioli e in collaborazione con Attucci Edizioni. A parlarne e a presentare la sua figura di intellettuale fuori dagli schemi saranno due amici, l’ex assessore alla cultura e regista Massimo Luconi e il giornalista ed ex parlamentare Riccardo Mazzoni. Ospiti della serata anche l’assessore alla cultura Simone Mangani, che avrà anche il compito di coordinare gli interventi, l’italianista Marco Parretti e l’editore Alessandro Attucci. Alla voce di Valentina Cipriani saranno affidate le letture di poesie di Pecchioli. Ingresso libero.