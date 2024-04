"Incontro proficuo tra Mario Daneri e Matteo Renzi: alleanza confermata per le elezioni comunali a Prato"

"E’ stato un incontro molto proficuo". Così Mario Daneri, candidato sindaco della lista "Prato merita", sostenuta da Azione, Italia Viva, Libdem e Psi, al termine dell’incontro avuto con Matteo Renzi, domenica mattina, all’assemblea nazionale di IV a Firenze. "Abbiamo parlato della nostra alleanza a Prato in vista delle elezioni comunali e mi ha confermato che verrà nella nostra città per un evento in prossimità del voto. C’è stato anche modo di scambiare alcune impressioni sui principali aspetti programmatici che ci caratterizzano e sulle prospettive del ballottaggio".