Incontri e laboratori per i malati di Alzheimer

Prende avvio il progetto "CIRCOLAmente", realizzato dalla Società della Salute Area Pratese per le attività di Caffè e Atelier Alzheimer e dedicato alle persone affette da questa malattia ed ai loro familiari. L’obiettivo? Realizzare spazi sicuri dove poter essere ascoltati e condividere metodi e conoscenze per affrontare e gestire la malattia. Le attività di Caffè saranno realizzate in tutti i Comuni dell’area Pratese, i laboratori di Atelier si svolgeranno in due sedi messe a disposizione dai Comuni di Prato e di Poggio a Caiano. Il primo appuntamento è domani alle ore 17 a Poggio a Caiano nello "Spazio Civico il Poggetto" in via Virginia 5. Sarà presentato il progetto e le realizzate dalla Cooperativa il Borro e dal Consorzio Astir. Per informazioni: [email protected] Tel: 0574 4471200 - 0574 194039O.