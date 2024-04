Incontri e autori. Il nuovo ciclo della Lazzerini

Nuovo ciclo di Incontri con autori organizzato dalla Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori: 6 appuntamenti a ingresso libero da domani al 31 maggio. Si parte domani alle 18 con l’incontro realizzato all’interno del Festival Sabir 2024: ospite sarà Marilena Umuhoza Delli, autrice del libro Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana, pubblicato da People storie. Dialogano con l’autrice, Paule Yao e Cinzia Adanna Ebonine. L’incontro successivo di venerdì 26 aprile alle 18.30 vede protagonista Willy Guasti con il suo ultimo libro dal titolo Dinosauri eccellenti. Da Ciro a Sophie, storie di celebrità estinte edito da Gribaudo. Dal creatore del canale di divulgazione Zoosparkle, con 100.000 follower su Instagram, un libro che racconta le storie di “dinosauri famosi” in modo fresco e avvincente. Dialoga con l’autore Clarissa Ciabatti. Venerdì 3 maggio alle 18.30 con l’autore locale Andrea Mazzoni e il suo nuovo libro Armando Frigo, il “tenente viola” (e altri che dettero un calcio al nazifascismo) pubblicato da Pentalinea. Armando Frigo, calciatore yankee (nato negli USA da immigrati veneti), fra il 1934 e il 1943 militò in Vicenza, Fiorentina e Spezia e perse la vita in Montenegro. Là, sottotenente dell’Esercito italiano, si oppose strenuamente ai nazisti, da cui fu giustiziato, ottenendo col suo sacrificio la salvezza dei propri soldati. Dialoga con l’autore Edoardo Molinelli.

Gli incontri proseguono venerdì 10 maggio alle 18.30 con Marco Milanesi e Viviano Vannucci, autori del volume Boom (ovvero) dell’invenzione del motore a scoppio edito da Effigi. L’invenzione del motore a scoppio nasce dall’incontro del padre scolopio Eugenio Barsanti e dell’ingegnere idraulico Felice Matteucci, entrambi toscani. Nelle illustrazioni e nel racconto di Boom si ripercorrono le straordinarie avventure dei due protagonisti per dare forma alle loro intuizioni e veder poi riconosciuta la loro geniale invenzione. Dialoga con gli autori Piero Ceccatelli.