Incontri con gli autori. In Lazzerini arrivano. Ribot, Simi, Guanci & c.. Libri fra musica e storie

In Lazzerini un nuovo ciclo di Incontri con l’autore organizzato in collaborazione con la Libreria Gori: 6 appuntamenti a ingresso libero dall’11 febbraio all’11 aprile. Si parte domenica alle 16.30 con Azzurra Rinaldi, economista, direttrice della School of gender economics della Sapienza di Roma che parlerà del suo libro Le signore non parlano di soldi (Fabbri editore) insieme ad alcune rappresentanti dell’associazione Ipazia. In un paese come il nostro in cui il 33% delle donne non possiede un conto corrente a proprio nome, l’autrice affronta il tema della violenza economica e di come l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne passi anche attraverso il denaro. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Festival Femminista Venerdì 16 febbraio alle 18.30 l’architetto Giuseppe Guanci presenta Imprese e imprenditori nel distretto pratese (Genius Loci Edizioni), un viaggio nei tanti cambiamenti che hanno interessato il distretto tessile in questi anni. Dialoga con l’autore la giornalista Debora Pellegrinotti. Appuntamento speciale lunedì 11 marzo alle 17 con Marc Ribot, eclettico e raffinato chitarrista nonché scrittore brillante che - in occasione del concerto che terrà la stessa sera alle 21 al Fabbricone per MetJazz 2024 - presenterà il suo libro Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise (BigSur, 2023). Chitarrista e cantante, Marc Ribot è sempre stato anche un combattivo operatore culturale. Ha suonato con i musicisti più diversi, da Tom Waits a John Zorn, da David Sylvian a Elton John. Dialoga con Ribot il direttore artistico di MetJazz Stefano Zenni. Gli incontri proseguono venerdì 22 marzo alle 18.30 con l’autore viareggino Giampaolo Simi e il suo ultimo libro Il cliente di riguardo (Sellerio). Dario Corbo, ex cronista di nera diventato addetto stampa di una ricchissima fondazione d’arte e braccio destro della sua proprietaria, quasi a forza stavolta è trascinato dentro un brutto affare: come in una spy story, gioca su più tavoli, indaga e acquisisce informazioni, disinnesca pericoli, manipola amici e nemici, tutto pur di proteggere i suoi affetti. Dialoga con l’autore Luca Martinelli. Venerdì 5 aprile alle 18.30 si parlerà del libro Tondelli e la musica (Edizioni Interno4) con l’autore Bruno Casini in dialogo con David Fiesoli. Un libro a più voci che indaga il rapporto tra Pier Vittorio Tondelli e la musica. Tanti i contributi: dai testi inediti scritti da Pier Vittorio per gli Skiantos, ai ricordi di Luciano Ligabue, dalle amicizie di Giovanni Lindo Ferretti alle passeggiate con Sandro Lombardi e poi Massimo Zamboni e Federico Fiumani, Luca Scarlini e tanti altri.

Il ciclo si chiude giovedì 11 aprile alle 18 con Vera Paggi autrice de La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno poté salvare (Panozzo Editore) presentato all’interno del Festival Tipo 2024. È il 7 dicembre 1943 quando Goffredo Paggi viene arrestato dai poliziotti del commissariato Santa Croce di Firenze. Chi lo ha denunciato? Vera Paggi ha cercato fra migliaia di carte negli archivi per trovare tracce del colpevole. Dialoga con l’autrice lo storico Michele Sarfatti.