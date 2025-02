Incidenti in netto calo da 25 anni. Il bilancio 2024 per la municipale

Autisti più distratti e arrabbiati. È quanto emerge dal report della polizia municipale di Montemurlo, sui dati dei sinistri del 2024. La buona notizia è relativa ai decessi: per il quarto anno consecutivo dal 2019, sulle strade montemurlesi non ci sono stati morti. "Aldilà del numero assoluto, da 25 anni a questa parte a Montemurlo gli incidenti stradali sono in costante calo (erano 150 nel 2000, numero oggi dimezzato) – fa notare l’ispettore Stefano Melani –. Purtroppo aumenta la distrazione alla guida e nel 2024 il 20% degli incidenti sono imputabili a perdita di controllo del veicolo o per distrazione o per malori. In calo il numero dei veicoli senza assicurazione che, pur rimanendo alto, è minore rispetto agli anni passati. Da notare anche una certa tendenza alla rissosità tra gli automobilisti che, in caso di sinistri anche molto lievi, tendono a reagire con nervosismo e a ripartire senza fornire i necessari dati relativi al mezzo o ai conducenti".

Diminuiscono i decessi, ma aumentano i sinistri con feriti: sono stati 67 nel 2024 in aumento rispetto ai 60 del 2023 e ai 32 del 2020, quando però le strade erano praticamente deserte a causa del Covid. Su 70 persone che hanno riportato lesioni negli incidenti, tre sono state le prognosi riservate di oltre 40 giorni, a seguito delle quali la polizia municipale è intervenuta con l’invio della notizia di reato e il sequestro d’ufficio dei veicoli coinvolti. Altri due pedoni, rimasti coinvolti in investimenti stradali, hanno fatto querela perché le lesioni riportate hanno superato i 60 giorni di prognosi. In questi casi la polizia municipale di Montemurlo ha provveduto a fare le procedure per la denuncia penale per lesioni gravissime. Leggero calo del numero totale di incidenti, 86 rispetto agli 87 del 2023 e con un calo consistente se li paragoniamo agli ultimi vent’anni, erano 109 nel 2004. Il mese che ha visto più incidenti è stato aprile, 11 sinistri e la fascia oraria più critica è quella tra le ore 13 e le 14 (13 incidenti) seguita dall’intervallo tra le 14 e le 15 con 12 incidenti. "Grazie ai 18 agenti in servizio la polizia municipale di Montemurlo ha potuto programmare e portare a termine, in maniera sempre più precisa e pregnante, numerosi servizi e controlli del territorio – spiega la comandante Enrica Cappelli – Nonostante le difficoltà nell’utilizzo di alcune strumentazioni, come l’autovelox per questioni normative, con tutto il personale a disposizione abbiamo potuto concentraci su molti tipi di controlli del territorio".

Silvia Bini