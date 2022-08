L'incidente di Prato Est: malore mortale, si schianta contro guard rail

Prato, 9 agosto 2022 - Tragedia sull'autostrada A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Un uomo di 79 anni è morto dopo un malore a causa del quale ha perso il controllo della sua autovettura. L'auto si è schiantata contro il guard rail. In quel momento il traffico era intenso ma gli altri automobilisti sono riusciti ad evitare il mezzo stesso fuori controllo.

Dopo lo schianto con le barriere (erano circa le 17.30) diversi automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi . Allertato immediatamente 118 e vigili del fuoco di Prato, intervenuti insieme alla Polizia Stradale di Montecatini e al personale di Autostrade per l'Italia. E' stato fatto partire anche l'elicottero Pegaso. L'uomo però era già morto e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L'incidente ha provocato lunghe code. Nell'immediatezza dei sosccorsi l'autostrada è stata chiusa nei due sensi, poi riaperta in direzione Firenze ma non in direzione Pisa, per permettere soccorsi e rilievi. Lunghe le code sotto il sole e solo a sera la situazione è tornata normale. Le file sono arrivate fino al bivio tra l'A1 e l'A11. La vittima era di Serravalle Pistoiese e sembra stesse tornando a casa.