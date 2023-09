Muore dopo una lite con la moglie, l’incidente in strada. Lei sotto shock

Prato, 6 settembre 2023 – Tragedia al Macrolotto, in via dei Fossi, nella serata di martedì. Poco dopo le 22 polizia municipale, 118 e vigili del fuoco sono intervenuti per quello che sembrava un “semplice” investimento ma dietro c’è una storia più complessa.

Infatti a provocare la morte del 40enne cinese vittima dell’investimento è stata la moglie 34enne che si trovava alla guida dell’auto. La prima ricostruzione dei fatti riporta a una lite tra marito e moglie, con lei che esce, sale sull’auto e ingrana la marcia per andare via.

L’uomo si sarebbe parato davanti all’auto, cercando di dissuadere la moglie dall’andare via, poi la dinamica è tutta da chiarire: forse un semplice urto ha provocato la caduta fatale o forse c’è stato un vero e proprio schiacciamento. Saranno gli agenti della Municipale a ricostruire con esattezza l’accaduto. Fatto sta che dopo le urla per il litigio sono scoppiate quelle della tragedia: la donna si è fermata ed è scesa, urlando e disperandosi, tanto da finire colta da un malore per il quale è stata soccorsa dai sanitari e ricoverata all’ospedale Santo Stefano di Prato in stato di shock.

La salma adesso è a disposizione della magistratura, così come si stanno studiando i filmati delle telecamere per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.