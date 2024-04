Tragico scontro all’alba, muore centauro di 28 anni

Prato, 21 aprile 2024 – Tragico incidente, intorno alle 4 di ieri mattina, lungo l’asse Mezzana Perfetti Ricasoli. Vittima Stefano Mamone, 28 anni, originario di Poggibonsi (Siena), vissuto per un lungo periodo a Colle Val d’Elsa, sempre nel Senese, trasferitosi quindi a Prato con i genitori e infine, recentemente andato ad abitare a Sesto Fiorentino, dove pare che vivesse insieme alla compagna. Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, sembra che il giovane stesse percorrendo la Mezzana Perfetti Ricasoli in moto, in direzione Prato, per raggiungere il luogo di lavoro, quando avrebbe sorpassato l’autocarro che lo precedeva. Nel compiere la manovra avrebbe invaso la corsia opposta di marcia sulla quale viaggiava, proprio in quel momento, un’auto condotta da una donna che stava rientrando verso casa. Lo scontro fra i due mezzi è stato frontale e, subito dopo, la moto ha urtato anche il camion. Coinvolta infine una seconda auto, senza conseguenze per il conducente. L’impatto fra la moto e la prima auto invece è stato terribile e le condizioni di Stefano Mamone sono apparse subito estremamente gravi. L’uomo è stato soccorso, stabilizzato e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Careggi, dove i medici e il personale sanitario hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e il 28enne è morto poco dopo. La conducente dell’auto è invece tuttora ricoverata.

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa che sono intervenuti sul posto per i rilievi. La tragedia ha riacceso ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità della Mezzana Perfetti Ricasoli che nel 2023, sul territorio di Sesto, ha conquistato un poco lusinghiero record: quello di ‘maglia nera’ per numero di incidenti (28 in totale). Purtroppo alto anche il tributo di sangue. Poco più di un mese fa il tratto sestese della direttrice era stato teatro di un incidente mortale dalla dinamica particolare: un carrello di rimorchio a due assi dal camion di un giostraio si era staccato e aveva preso in pieno un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Per il conducente, un 62enne di Prato, ogni tentativo di soccorso fu inutile. Ieri l’ennesima tragedia, la morte del 28enne Stefano Mamone. Senza contare i tanti incidenti rilevati con feriti anche gravi.