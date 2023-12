A fuoco appartamento, quattro adulti e tre bambini portati in ospedale

Prato, 6 dicembre 2023 – Incendio in un appartamento di via Franklin, in zona Pratilia. Il rogo è divampato poco dopo le 16 di oggi, 6 dicembre. Sette persone, quattro adulti e tre bambini, sono stati portati in ospedale in seguito a un’intossicazione.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, gli agenti della Municipale e di soccorritori del 118. Ancora da stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.