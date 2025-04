“Non aprite le finestre”. Incendio nella discarica, ordinanza per rischio amianto: “Non toccate i detriti”

Montemurlo (Prato), 10 aprile 2025 – È bruciato materiale contenente amianto nell’incendio divampato nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile in un terreno tra via Lamarmora e via Tagliamento a Montemurlo. Il Comune ha emesso una ordinanza con la quale si invita i cittadini a chiudere le finestre e a non avvicinarsi all’area dell’incendio. L’incendio ha determinato la dispersione di fibre di amianto (eternit o altri manufatti in cemento-amianto) nel suolo circostante, con la possibile esposizione della popolazione. L’ordinanza del sindaco Calamai prevede inoltre il divieto di accesso e transito da oggi, 10 aprile, nella zona interessata dall’incendio compresa l’area degli orti urbani, presenti nelle immediate vicinanze, fino al termine delle operazioni di verifica dei vigili del fuoco. Inoltre, il sindaco ha disposto l’obbligo di copertura temporanea delle aree contaminate con teli impermeabili e non disperdenti in attesa dell’intervento di bonifica. Per i cittadini l'ordinanza prevede una serie di precauzioni da adottare con scrupolo, come chiudere le finestre, non avvicinarsi all’area dell'incendio, non toccare i detriti, non tagliare l’erba fino al termine delle operazioni dei vigili del fuoco.

L'incendio a Montemurlo

L’incendio è divampato stanotte in un terreno già posto sotto sequestro dalla polizia municipale. A fine 2024, grazie a una operazione congiunta della polizia municipale con Arpat, fu scoperto un terreno agricolo di circa 1300 metri quadrati trasformato in una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi.