Prato, 27 novembre 2020 - Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato ieri sera dopo le 21 a Prato. Il rogo è avvenuto in un parcheggio di via Bovio. Le fiamme che hanno avvolto l'auto si sono poi propagate a un furgone che era parcheggiato vicino danneggiandolo gravemente. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di via Paronese. Da chiarire le cause del rogo.

