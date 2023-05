Inaugurazione con Zannoni e Lagioia

Grandi nomi per la prima giornata di "Centro Pecci dei lettori", che inaugura oggi alle 11, in Sala Bianca (1° piano), con l’incontro tra 200 studenti del Liceo Livi di Prato e l’autore cult Bernardo Zannoni, che con il suo primo libro "I miei stupidi intenti" (Sellerio) ha conquistato il Premio Campiello 2022. Il primo laboratorio (alle 16.30), coordinato dal Dipartimento Educazione del Centro Pecci, è affidato alla traduttrice Daniela Almansi che presenta "La Crociata dei Bambini" (Orecchio Acerbo, 2022) su testo di Bertolt Brecht e illustrata da Carme Solé Vendrell: una storia che si ripete nel tempo, che attraversa la storia; una ballata nei versi taglienti del grande drammaturgo e poeta e nella tenerezza struggente dei bambini ritratti dall’artista catalana. L’inaugurazione pomeridiana (alle 18) è invece affidata allo scrittore Premio Strega Nicola Lagioia (foto) che lunedì ha chiuso la sua ultima edizione, la 35ª per la precisione, del Salone del Libro di Torino che ha diretto ininterrottamente dal 2017. L’autore di "Riportando tutto a casa", "La ferocia", "La città dei vivi" terrà una lectio a tema: "Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ad Amelia Rosselli". Alle 19.30, le graphic novel con Giulio Mosca – il Baffogram – in dialogo con Vera Gheno, e in chiusura uno dei migliori autori emergenti, Mattia Insolia, con Luca Starita. Centro Pecci dei Lettori, con il sostegno di ChiantiBanca, è un festival generazionale" 0-25 che, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, punta a declinare la letteratura per bambini e per ragazzi, la fiaba e l’illustrazione insieme alle nuove case editrici anche digitali, alle graphic novel, ai booktoker ed ai manga.