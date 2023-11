Inaugurata all’interno della Dogaia la palestra agenti

"Alla Dogaia il contingente degli agenti in servizio lavora con difficoltà a fronte della carenza nell’organico che ad oggi si attesta a 62 unità, rispetto ad una pianta organica che prevede 310. Per testimoniare la vicinanza dell’Uspp al personale che, nonostante le carenze anche strumentali e strutturali, si adopera con il massimo spirito di servizio, in occasione dell’inaugurazione della palestra, non mancheremo di verificare le condizioni di lavoro in modo da relazionare l’amministrazione penitenziaria e il vertice politico, su quali siano gli interventi irrinviabili e di maggior rilievo da porre in essere", ha detto il presidente Uspp Giuseppe Moretti, in merito alla visita per l’inaugurazione della palestra agenti all’interno della Dogaia la cui apertura è stata resa possibile grazie alle donazioni, in particolare dell’associazione Obiettivo Strategia Azione che, nella persona di Manuel Vescovi e per l’intercessione del delegato Uspp Paolo Alonge, ha gentilmente donato i fondi per la ristrutturazione della palestra agenti della polizia penitenziaria.