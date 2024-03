"In via Strozzi tempi rispettati. Cantiere chiuso entro l’estate"

Non si è fatta attendere la risposta di Publiacqua alle lamentele dei commercianti di via Strozzi relativamente ai lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica. In particolare, i negozianti hanno sottolineato il disagio dovuto al cantiere, che secondo loro ha un forte riflesso negativo sugli affari, e la lentezza delle operazioni.

"Il cantiere da inizio febbraio ha già visto la posa di circa ottanta metri di nuove condotte di adduzione e distribuzione e, secondo i programmi, terminerà entro l’estate. Il lavoro – fanno sapere da Publiacqua – Rientra nel piano più ampio di sostituzione e rinnovo dell’acquedotto finanziato da fondi Pnrr e proprio per questo motivo ha tempi stringenti e ben definiti".

A chi accusa gli operai di staccare troppo presto da lavoro, Publiacqua replica così: "Il cantiere segue gli orari canonici di ogni altro intervento di questo tipo, ossia è aperto dalle 7 alle 17. I commercianti sono probabilmente stati tratti in inganno dal fatto che non tutte le fasi delle lavorazioni di un cantiere come quello di via Strozzi prevedono scavo, posa tubazioni o altre operazioni visibili. Sono parte integrante di un cantiere del genere anche le fasi di approvvigionamento dei materiali necessari per le lavorazioni successive. Oltre a ciò, nei giorni scorsi si sono avute condizioni meteo avverse che, per garantire la massima sicurezza degli operatori, hanno consigliato l’interruzione dei lavori prima dell’orario prestabilito".

Riguardo alla viabilità, Publiacqua aggiunge: "I nostri operatori sono impegnati per ripristinare al più presto la circolazione di via Parrini. Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà inoltre il suo cammino interessando il tratto che comprende gli incroci con via Gori e via Bini. Capiamo il disagio che un cantiere può provocare, ma il Pnrr è un’occasione importante per il nostro territorio per realizzare opere strategiche, di cui i cittadini beneficeranno per i prossimi decenni". Chissà se le spiegazioni della società basteranno ai commercianti arrabbiati di via Strozzi.

Francesco Bocchini