In via Mazzini è nato l’orto didattico. Qui si impara a crescere con le rose

A Poggio a Caiano è nato l’orto didattico. Dal rosmarino alle rose, in questo piccolo giardino in via Mazzini si coltivano erbe aromatiche, ortaggi, piante verdi e si fanno nascere i fiori.

E’ l’orto adesso gestito dalla cooperativa sociale "Humanitas", in collaborazione con la Società della salute area pratese e con il Comune di Poggio.

Il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi, in rappresentanaza dell’amministrazione comunale, sono andati a visitare questa bella realtà dove gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola "Sacro Cuore" hanno avviato l’esperienza a contatto con la natura.

L’orto didattico ora rientra in un progetto più ampio il "Dopo di noi. I colori di Elisa", sempre gestito dalla Humanitas che prevede la realizzazione di servizi verso un’autonomia abitativa di persone con disabilità, nella struttura adiacente all’orto all’interno di un appartamento in una palazzina di via Mazzini.

Si tratta di un appartamento accogliente, luminoso dove la parola d’ordine è sentirsi a casa, diventare più autosufficienti e sentirsi meno soli.

Gli studenti hanno colto l’occasione per fare anche una visita all’appartamento di via Mazzini nell’ambito del progetto "Trasformiamo il futuro per la pace. Con la cura".

"Siamo certi che conoscere le realtà di inclusione presenti sul nostro territorio sia un arricchimento per i nostri piccoli cittadini – sottolinea l’assessore Patrizia Cataldi – e ci auguriamo che possa essere il primo passo per condividere con l’intera comunità civile strumenti, obiettivi, ambiti di intervento".

M.S.Q.