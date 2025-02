In via Cremona 14 alloggi popolari. Un piano che vale 2,6 milioni di euro

Case popolari, via agli alloggi di Oste. E’ giunto primo in graduatoria ed è stato interamente finanziato dalla Regione con 2,6 milioni di euro il progetto del Comune di Montemurlo, in collaborazione con Epp, che prevede la realizzazione di 14 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Cremona a Oste.

Ieri mattina in Regione si è svolto un incontro, a cui hanno partecipato il sindaco Simone Calamai ed Epp, che ha permesso di definire alcuni dettagli che consentiranno di andare alla firma dell’atto d’obbligo entro una decina di giorni. Siamo, dunque, ai nastri di partenza con tutte le procedure tecniche e burocratiche per riuscire ad avere pronti gli edifici già a fine 2026.

"Un finanziamento davvero importante perché siamo arrivati primi a livello regionale con il progetto presentato insieme ad Epp per la realizzazione di un nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica che ci consentirà di ridurre la tensione abitativa e dare risposte a 14 famiglie – dice il sindaco Simone Calamai –. Siamo davvero soddisfatti per la copertura al 100 per cento dell’importo richiesto, 2,6 milioni di euro. Già da qualche anno siamo diventati proprietari di un’area destinata a questo scopo e tale scelta ci ha permesso di collocarsi al primo posto nella graduatoria regionale".

Entro una decina di giorni Regione, Comune ed Epp provvederanno alla firma dell’atto d’obbligo e questo consentirà di partire spediti con la realizzazione degli edifici. La nuova disponibilità di alloggi consentirà di fornire una risposta concreta alle famiglie in difficoltà, liberando altri alloggi – oggi occupati da chi non sa dove andare – creando così un circolo virtuoso sul tema della casa.

I 14 alloggi di via Cremona ad Oste andranno ad incrementare il patrimonio di case popolari del Comune, ora costituito da circa 120 alloggi. Per partecipare al progetto, la giunta Calamai aveva dato mandato ad Epp di predisporre il progetto di fattibilità tecnico-economica.

"Essere arrivati primi in graduatoria conferma la grande capacità da parte dei nostri uffici di rispondere immediatamente alle opportunità di finanziamento che si presentano, tra l’altro con progetti di qualità – spiega la presidente di Epp, Marzia De Marzi - L’ultimo finanziamento è anche la riprova della nostra attenzione alle necessità del territorio, che ha bisogno di un aumento di alloggi per rispondere alla crescente richiesta di case popolari". L’intervento degli alloggi di edilizia popolare è connesso a quello della realizzazione delle tre palazzine di quattro piani per complessivi 39 alloggi, in via Cremona.