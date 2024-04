In San Domenico. Memoria e parole. C’è "Librando"

C’è chi legge i libri, chi li scrive, chi li pubblica, chi li illustra e li rilega, chi li vende e li dà in prestito. Nella filiera editoriale entrano in gioco tante componenti e la tre giorni di "Librando, la memoria della parola" punta a valorizzarle, da oggi fino al 25 aprile: un evento promosso dalla Scuola d’arte Leonardo, in collaborazione con Claudio Martini Editore, Ada Prato e il Borgo della Rocca. Tre giorni al Chiostro di San Domenico in compagnia di editori, illustratori, antiche tipografie ma soprattutto tante pagine stampate, alternando presentazioni a momenti di laboratorio coinvolgendo la Lazzerini e la libreria Gori. La scelta delle date non è casuale visto che oggi si celebra la Giornata internazionale del libro. Fra gli appuntamenti da segnare, oggi alle 16 incontro con Daniele Griggio, autore di "Memorie di un attore senza potere contrattuale" mentre domani alle 19 sarà la volta di "Giornali, giornalisti e crimini": Gigi Paoli e Luca Martinelli in dialogo sul giallo. Visto che ci avviciniamo all’anniversario della Liberazione, il 25 aprile sarà presentata la traduzione italiana del libro del libro "Georgio l’americano, la storia vera di un pilota statunitense salvato dal gesto eroico di persone comuni", cui interverrà il giornalista Pasquale Petrella. La storia di Prato fa rima anche con uno dei suoi scrittori più illustri: alle 18, sempre il 25 aprile, andrà in scena "Malaparty" con un pizzico di provocazione nel sottotitolo "Perché abbiamo ancora paura di Curzio Malaparte?": in dialogo Diletta Pizzicori e Chiara Mannocci su "Kaputt" e "La pelle". Largo ad attività interattive per grandi e piccini alla scoperta dei segreti racchiusi nella nascita di un libro: dalla rilegatura amanuense alla tintura della carta, dal segnalibro dipinto agli origami. Il 24 e 25 aprile la Lazzerini avrà una sua vetrina a "Librando", con incontri con vari autori dalle 15 alle 20 mentre, dalle 17 alle 21, si rifletterà su "Perché leggere ti cambia la vita" a cura della bibliotecaria Diletta Lombardi.

Info: www.scuoladarteleonardo.it. La manifestazione è inserita nel programma di "Eat Prato" con possibilità di acquistare pacchetti per abbinare una visita guidata a un laboratorio di rilegatura e a una degustazione a cura del panificio Fogacci (15 euro, per prenotazione 338 7291281).

Maria Lardara