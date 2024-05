Elezioni europee: Silli in corsa. È lui l’unico pratese candidato : "Con me porto tutta la città"

Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli unico pratese in corsa per il Parlamento europeo. La decisione è arrivata in seguito all’accordo siglato da Forza Italia e Noi Moderati che prevede di presentare un’ unica lista per le elezioni europee all’interno de Ppe. Maurizio Lupi e Giovanni Toti, in accordo con il ministro Antonio Tajani, hanno quindi chiesto a Giorgio Silli la disponibilità a candidarsi per la circoscrizione dell’Italia Centrale. Silli è così l’unico pratese candidato per un seggio al Parlamento europeo.

"Ho accettato la richiesta con grande spirito di servizio – commenta Silli -, mettendomi, come sempre, a disposizione del mio territorio. Sono l’unico candidato pratese in questa tornata elettorale per il Parlamento europeo, dunque il consenso che i pratesi vorranno tributarmi contribuirà ad accrescere il peso del nostro territorio per le scelte future dell’Ue. Fisicamente il candidato sono io ma in realtà è la nostra città ed il nostro distretto. Sarà mia premura informare tutti gli elettori in maniera capillare chiedendo di esprimere la preferenza per me, per Antonio Tajani e per Chiara Fazio, sulla base della possibilità di esprime tre preferenze sulla scheda elettorale con alternanza di genere: due uomini e una donna in questo caso".

Silli ha presentato, per altro, un propria lista in appoggio a Gianni Cenni per le elezioni amministrative oltre ad essersi candidato in prima persona come capolista a Cantagallo per sostenere il candidato sindaco Lorenzo Santi.

Si.Bi.