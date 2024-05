Mancano operatori socio sanitari: "Open day" per cercare personale

Quel che è certo è che il settore socio sanitario ha sempre più fame di personale ed è uno dei settori in crescita per quanto riguarda la domanda e l’offerta di lavoro, dopo il più tradizionale manifatturiero, quasi in tandem con il commercio. La tendenza è presto dimostrata anche dall’open day in calendario per la giornata del 7 maggio, organizzata da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego - settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato, al Centro per l’impiego di via Pistoiese 558/E, a Narnali. L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini interessati a lavorare nel settore, i quali presentandosi negli orari previsti (9.30-12.30; 14.30-16.30), muniti del proprio curriculum vitae, potranno sostenere un colloquio con gli operatori del Cpi, nel corso del quale saranno presentate le opportunità di lavoro nel settore.

Quali sono le figure ricercate e da parte di chi? In particolare, servono operatori socio assistenziali, assistenti familiari per persone con disabilità, badanti conviventi e non (sia per persone autosufficienti che parzialmente autosufficienti), infermieri, assistente alla poltrona, educatori professionali, addetti alla assistenza di base (Adb). Le offerte sono reali e provengono in parte da strutture private, da case di cura, da studi medici, da cooperative sociali ed in generale dalle associazioni del Terzo settore. Al Centro per l’impiego, dunque, che cosa potranno trovare i candidati durante l’open day del 7 maggio?

Avranno la possibilità, grazie agli operatori del Cpi di venire a conoscenza delle proposte di lavoro più attinenti al proprio curriculum. Allo stesso tempo, chi invece non possiede conoscenze nel settore, ma intende farsene, avrà l’opportunità gratuita di intarprendere un percorso formativo adeguato.

Intanto, anche l’Asl Toscana Centro ha aperto l’avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi di formazione base, 1000 ore, per operatore socio sanitario 2024-2025 e l’avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi abbreviati per operatore socio sanitario, 400 ore (riservato a chi possiede l’attestato di qualifica di Adb o equipollente). La scadenza per la presentazione delle domande è prevista: per il corso più breve (400 ore) alle 12 del 15 maggio 2024; per il corso di 1000 alle 12 del 14 giugno. I bandi sono pubblicati nella sezione Altri avvisi del sito internet di Estar.

Sara Bessi