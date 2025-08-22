In ricordo di Taddei. Il ministro di Poggio che tentò di fermare la Marcia su Roma

Tentò fin da ultimo, ma inutilmente, di bloccare quella che sarebbe stata chiamata marcia su Roma. Nato a Poggio a Caiano nel 1860, giolittiano ed ex prefetto in città importanti, fu nominato senatore nel 1920. Nel clima teso dell’agosto del 1922, apprezzato per la sua risolutezza e grande dirittura morale, fu prescelto, forse anche su indicazione di Giolitti, come ministro dell’Interno del secondo governo Facta. Come tale aveva predisposto un piano per bloccare il tentativo eversivo dei fascisti: una dichiarazione, già preannunciata alle Prefetture di tutta Italia, di messa in stato d’assedio con arresti dei fascisti. Il documento era già stato visionato dal re Vittorio Emanuele III con una sorta di approvazione preventiva. Ma lo stesso re, con motivazioni che non sono ancora state del tutto chiarite, all’ultimo momento si rifiutò di firmare quell’atto che avrebbe certo impresso un cambiamento alla storia non solo italiana ma anche europea.

Mussolini scese a Roma in treno, in vagone letto. Aveva atteso gli sviluppi a Milano, città dalla quale se le cose fossero andate male era pronto a fuggire in Svizzera. Ebbe così inizio il ventennio di dittatura fascista. Taddei morì improvvisamente dopo soli tre anni, il 15 ottobre 1925 a Firenze. Aveva 65 anni. Da allora riposa, non sufficientemente ricordato, nel cimitero della Misericordia a Pistoia. Nel giorno della Liberazione di Poggio a Caiano dal nazifascismo e in vista del centenario della morte, l’associazione culturale poggese Diapason organizza un momento pubblicodi riflessione sul personaggio, il 4 settembre, alle 21.15 nei locali dell’Auser al Parco del Bargo. "La data non è scelta a caso – spiegano le donne che guidano la vivace associazione culturale –, quel giorno esatto, nel 1944, la comunità poggese fu liberata dagli Alleati e l’incontro vuole ricordare anche questo importante anniversario della nostra storia".