"In questi anni abbiamo condiviso gioie e dolori"

Cena di classe per la quinta H del Dagomari anno scolastico 1986/87 organizzata a Prato al ristorante "Tommi-Ridammi un Bacino". "Sono trascorsi 38 anni dall’anno del diploma - raccontano gli ex studenti - e quello che sorprende è che questo incontro non è stato un evento isolato, magari dopo essersi ritrovati, come succede, tramite i social. Perché è incredibile ma vero siamo sempre rimasti in contatto sprattutto con il cuore, tanto che le nostre cene, dal 1987 ad oggi, si sono ripetute, una volta all’anno.

E insieme abbiamo condiviso cose belle come matrimoni e nascite, ma anche dolori come malattie e lutti. E tra due anni, per i 40 anni dal diploma, organizzeremo una “gita fuori porta” tutti insieme, come quando eravamo in gita scolastica con la mitica V H".