In onda su Rtc. Ravel e Chopin. Con De Maria

"Il bambino e gli incantesimi" su Rtc oggi alle 22,35: ci si avvicina al clima natalizio attraverso il gioco fantastico di Ravel che racconta in musica le peripezie di un bambino un po’ birbone alle prese con scherzi d’ogni genere tradotti in musica con strumenti insoliti: una grattugia per il formaggio, la raganella a manovella, la frusta, per una commedia che tocca tutti i ritmi e tempi musicali. A seguire (alle 23,21) merita ascoltare la possente voce di tenore di Franco Corelli che si piega alla leggerezza dell’"Ave Maria" di Schubert e "Ombra mai fu" di Handel. Domani atmosfera danzante di Villa Lobos (alle 13,24) per la voce di Anna Moffo, con chitarra e il pianoforte di Rubinstein. Claudio Abbado, dirige i Berliner Philharmoniker nella "Sinfonia n.7" di Beethoven (alle 13,58). La chitarra di Julian Bream per la musica di Moreno Torroba (alle 19,41) in una registrazione del 1955. Martedì, alle 12,06, le "Danze sinfoniche - West Side Story" di Bernstein dirette da Seijii Ozawa. Mercoledì alle 15,06 "Le Nozze" di Stravinskij con 4 pianoforti (anche Martha Argerich), coro e percussioni dell’English Bach Festival, direttore Leonard Bernstein. Camerata strumentale alle 18,40 per ascoltare la musica originale dei vincitori del concorso di composizione "Dante 700": concerto finale e premiazione. Abbado per Prokof’ev alle 20,30: "Suite Scita- Alexander Nevskij" (voce di Elena Obraztsva-mezzosoprano).

Giovedì alle 21 in diretta dal Politeama, la Camerata, sul podio Yakov Zats direttore e viola, per Hindemith, Schnittke, Porter, Reger, Grieg. Venerdì 1 dicembre alle 11.41, Debussy: "Printemps" e "La mer" (Pierre Boulez). Berlioz per voce femminile: scene liriche, romanze e la sublime pièce di sei melodie con piccola orchestra su testi di Théophile Gautier, direttore Pierre Boulez (alle 13,32). Segue alle 14,35 il pianoforte di Pietro De Maria per Chopin: Rondò, Mazurke, Bolero. Rarità: Mascagni dirige Mascagni in una registrazione storica del 1940-44 (alle 19,07). Sabato alle 20,30 registrazione dal vivo de "La Traviata" Teatro alla Scala, 28 maggio 1955 entrata nella storia del melodramma per la presenza di Maria Callas, Di Stefano, Bastianini, diretta da Carlo Maria Giulini con la regia di Visconti. Da non perdere.

Goffredo Gori