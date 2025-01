In Lazzerini l’astronomia e le arti

Da giovedì la Lazzerini propone L’astronomia e le arti, tre incontri gratuiti per esplorare le affascinanti connessioni tra scienza e arte, a cura dell’ associazione astronomica Quasar. Un viaggio multidisciplinare attraverso storia, letteratura e cinema, per scoprire come l’universo abbia ispirato artisti, poeti, scrittori e registi di ogni epoca. Un’occasione per stimolare curiosità e passione attraverso momenti di riflessione e scoperta.

Si comincia quindi giovedì 9 alle 21 con l’incontro L’astronomia nella storia dell’arte. Le meraviglie del cielo hanno ispirato pittori e scultori, dai cieli stellati di Van Gogh (foto) ai capolavori del Rinascimento. L’incontro sarà un’occasione per osservare le opere d’arte sotto una nuova luce, quella delle stelle.

Si prosegue giovedì 23 gennaio sempre alle 21 con L’astronomia nella letteratura. Dai miti antichi alla fantascienza contemporanea, l’astronomia ha sempre alimentato la fantasia di scrittori e poeti. Questo incontro esplorerà come il cielo notturno e l’universo abbiano influenzato opere letterarie di diverse epoche e culture.

Il ciclo si conclude con L’astronomia nel cinema giovedì 6 febbraio alle 21. La magia del cinema ha portato sul grande schermo pianeti, galassie e viaggi interstellari, affascinando il pubblico di tutto il mondo: si analizzerà come il cinema abbia saputo raccontare storie che guardano alle stelle.