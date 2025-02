In Lazzerini la mostra Totem e tabù. Gli scatti di chi ama la fotografia

In Lazzerini oggi sarà la mostra collettiva Totem e tabù realizzata dalla Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche. La Fiaf riunisce centinaia di club e organizza varie iniziative. Tra queste esiste un dipartimento interno, il laboratorio di cultura, che propone annualmente un tema coordinato a livello provinciale. Nel 2024 gli autori - su Prato 35 fotografi di più club - si sono cimentati appunto sul tema Totem e tabù. Nessun limite alla fantasia o al numero di foto per progetto. Al termine delle serate i progetti venivano stampati in pannelli e proposti nelle varie sale espositive, con il riconoscimento della federazione. La mostra collettiva conclude così per la provincia di Prato, il suo iter espositivo in Lazzerini. In questa occasione oltre al laboratorio di Prato esporranno anche i laboratori di Firenze-Pistoia e Siena per un totale di circa 70 autori. La collaborazione con la Lazzerini permetterà così di mostrare le potenzialità che la Fiaf mette a disposizione di chiunque voglia coltivare la passione per la fotografia, evidenziando le capacità espressive degli autori con una varietà di versioni ed interpretazioni del tema proposto. La mostra ad ingresso gratuito sarà visitabile fino al 28 febbraio negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

Sempre in Lazzerini, domani dalle 10 alle 12 in sala ragazzi e bambini è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina fino a maggio sarà dedicata a un tema diverso: questa è rime e filastrocche. Infine, per i più piccoli martedì alle 17 prende il via L’ora delle storie: a febbraio, ogni martedì pomeriggio l’appuntamento è con albi illustrati, filastrocche, libri-gioco, libri senza parole e storie brevi. Le bibliotecarie leggeranno tante storie meravigliose per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. La partecipazione è libera e si può arrivare in qualunque orario tra le 17 e le 17.45.