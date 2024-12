In duomo la tradizione del Musicone

Stasera alle 21.15 in duomo è in programma Il Musicone, il tradizionale concerto di fine anno a cura della Cappella Musicale della Cattedrale e della Corale San Francesco (foto) con l’Orchestra Ensemble Bisentium; dirige il maestro Paolo Fissi. Il Musicone nasce nella seconda metà del 1800 per animare la messa in cattedrale in onore di Santo Stefano, patrono della città: una tradizione che si ripeterà anche stasera, con l’esecuzione di brani natalizi e musiche dei compositori pratesi Giuseppe Castagnoli e Augusto Borgioli. Quest’ultimo nacque a Prato nel 1821. Mostrò precoce talento per la musica e si diplomò ancora giovanissimo al Conservatorio di Firenze. Il suo esordio come direttore d’orchestra avvenne nel Natale del 1845 con Ernani, prima opera di Giuseppe Verdi ad essere rappresentata al Metastasio: un grande successo. Borgioli rimase per vent’anni direttore stabile del Metastasio, si dedicò alla composizione di lavori sinfonico-corali tra i quali l’inno Deus tuorum militum, che fu per lungo tempo il simbolo del Natale pratese. Morì improvvisamente nel 1879. Castagnoli (Prato 1867 - 1944) iniziò lo studio del clarinetto con Edoardo Chiti, del pianoforte con Attilio Ciardi, dell’organo con Luigi Borgioli. Il concerto si concluderà con il Te Deum di Mozart. L’ingresso è libero.