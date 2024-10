In centro torna "Un Prato di cioccolato"

Da domani a domenica 20 la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni arriva nella centralissima Piazza Duomo, i profumi del cioccolato invaderanno la città, ci saranno animazione per bambini, dimostrazioni live dolci e salate e tanto spazio sarà dedicato alla solidarietà. La tredicesima edizione di "Un Prato di cioccolato" è organizzata da Chocomoments con il Patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale, (stand sempre aperti: da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle ore 10 alle 20). Domani dimostrazione live a cura dell’Istituto Datini di Prato. Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby, aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Sabato è in programma "Notte Fondente in Centro Storico": musica Live, apertura serale dei musei, Street band dell’IC Mazzoni, Esposizione Auto d’Epoca a cura di Automobile Club Prato. Tanti i momenti dedicati alla solidarietà. Da non perdere sabato alle ore 18 la Tavoletta da guinness, un evento davvero unico e scenografico.