In casa mezzo chilo di marijuana e 16mila euro in contanti, arrestati

Prato, 20 aprile 2024 – Mezzo chilo di marijuana e 16mila euro in contanti sotto sequestro e due persone arrestate, un 45enne della provincia di Pistoia con precedenti e un 22enne di Firenze incensurato. E’ il bilancio dell’operazione della Squadra mobile di Prato che venerdì è entrata in azione dopo aver seguito gli spostamenti di un personaggio sospetto, che utilizzava un furgone a noleggio per fare la spola con Montelupo Fiorentino.

Lì, insieme ai colleghi del commissariato di Empoli, hanno controllato l’appartamento dove c’era un’altra persona (il 22enne): sono spuntati vari contenitori pieni di marijuana e 16mila euro in contanti.