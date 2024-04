In campo la squadra dei democratici: "Mix tra giovani e politici esperti"

Via ufficiale alla campagna elettorale anche per il Pd che ieri mattina ha ufficializzato la lista dei candidati al consiglio comunale. A guidare la pattuglia Pd sarà Maria Logli, 27 anni, attuale coordinatrice della segreteria provinciale. Militante dal 2013, oggi si occupa di diritti, immigrazione e lavora come operatrice culturale dell’accoglienza. Accanto alla capolista Gabriele Alberti, 45 anni, dipendente area tecnica servizi sociosanitari; Elena Amato, 43 anni, attivista nella lotta alla violenza sulle donne; Derio Bacci, 33 anni, ingegnere civile; Francesco Bellandi, 32 anni, architetto; Luca Bof, 51 anni, ragioniere; Martina Cacciato, 34 anni, operatrice sociale; Maurizio Calussi, 48 anni, ingegnere; Edoardo Carli, 27 anni, consulente di vendita; Fabiana Carosella, 43 anni, psicologa; Giada Chiti, 30 anni, consulente finanziaria; Gianluca Coppini, 54 anni, consulente commerciale; Francesca Faggi, 58 anni, psicologa.

Monia Faltoni, 52 anni, avvocata; Giannetto Fanelli, 56 anni, ingegnere; Aksel Fazio, 30 anni, operatore sociale; Martina Guerrini, 43 anni, progettista europea; Yvonne Lemman detta Kensci, attivista socio culturale della comunità sinta di Prato; Nicola Maneschi, 52 anni, avvocato; l’attuale assessore all’immigrazione Simone Mangani, 50 anni; Cosimo Ferdinando Moradei detto Coppi, 32 anni, medico di base; Serena Mordini, 57 anni, operatrice sociale; Stefano Nesi, 61 anni, perito tessile e presidente del circolo 29 Martiri di Figline; Giulia Paolercio, 18 anni, studentessa; Alan Pona, 45 anni, insegnante e formatore; Matilde Maria Rosati, 31 anni, avvocata in diritto del lavoro; Giovanna Salaris, 53 anni, coordinatrice infermieristica; Arjana Salimusaj, 21 anni, studentessa universitaria; Marco Sapia, 46 anni, consulente aziendale; Benedetta Squittieri, 48 anni, assessora uscente allo sviluppo economico; la consigliera comunale Paola Tassi, 61 anni, insegnante; Lorenzo Tinagli, 27 anni, studente universitario.

"In questa lista è presente l’esperienza degli amministratori uscenti, tra chi ha occupato i banchi del consiglio e chi ha fatto parte dell’esecutivo cittadino. Ogni frazione esprime almeno una candidatura, a dimostrazione del fatto che siamo dove le persone vivono", dice il segretario Pd, Marco Biagioni. "Il rinnovamento passa da qua e da un gruppo di giovani che si sono formati attraverso la loro attività politica e che oggi sono pronti a portare il loro contributo per amministrare questa città. Oltre un terzo della lista è formato da persone che hanno meno di 35 anni".

Innovazione e continuità ribadita anche dalla candidata del centrosinistra Ilaria Bugetti: "Gli uomini e le donne che hanno accettato di candidarsi rappresentano l’esperienza che è necessaria perché quando si va a formare un consiglio nuovo e una squadra nuova c’è bisogno di chi può essere una guida dei nuovi eletti". Un accenno al programma è arrivato dalla capolista Logli: "Ci batteremo per il diritto alla casa, per il riconoscimento e la valorizzazione della rete di associazioni e cooperative, per rilanciare il lavoro che non lasci, davvero, indietro nessuno; per le nostre scuole".

Silvia Bini