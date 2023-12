In biblioteca e al teatro. Torna l’allegria

Il Comune di Montemurlo cerca di ripartire in vista del Natale. "L’ultimo periodo è stato difficile per tante famiglie montemurlesi. - dice il sindaco Calamai- Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito il nostro territorio ed ha causato tanti danni e problemi. Sappiamo che anche i più piccoli hanno sofferto per questa situazione, ma adesso è importante uscirne tutti insieme attraverso momenti di gioia e condivisione".

Durante il mese di novembre a causa dell’emergenza alluvione, il Comune aveva annullato tutte le iniziative pubbliche. Ora lentamente le attività tornano alla normalità. La biblioteca Bartolomeo Della Fonte ( piazza Don Milani, 1) oggi sarà aperta in via straordinaria dalle 14,30 alle 18,30 e nel pomeriggio alle 16,30 nello spazio ’Il Libro parlante’ propone il ciclo di laboratori di animazione alla lettura ’Storie per tutti i gusti’ per bambini dai 3 agli 8 anni a cura di Manuel Baglieri. Domani il laboratorio avrà per tema ’24 bambini a Natale’. Dopo la lettura animata, i bambini costruiranno insieme una vera e propria lanterna luminosa con carta e luci. Ingresso libero con prenotazione a [email protected] o 0574.558567. Necessaria la presenza di un genitore.

Al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) giovedì 7 dicembre alle 21 si svolgerà ’Musica per il popolo saharawi’, una serata di solidarietà e musica.

L’iniziativa è a cura del Comune e del Gruppo trekking La storia Camminata, che ogni anno in estate si occupa della gestione dell’accoglienza del gruppo di bambini saharawi. Una piacevole serata musicale ma anche un’occasione per conoscere la causa del popolo saharawi. Sul palcoscenico si alterneranno Caterina Lastrucci, Alice e Asaria Salvato, Alice Nativi, Adele Cumini, Roby e paolo D’Anna, Fatmira Ramaj, Giorgia Alosio con la partecipazione del gruppo Forshiva Belly Dancers. Per prenotazioni 339.7992704.