In auto a passo d’uomo. Incidenti, cantieri e sosta selvaggia. Una giornata di caos

Quella di ieri è stata davvero una giornata nera per il traffico. La città è stata paralizzata in più punti, per la rabbia di chi si è ritrovato a passare troppo tempo in fila, soprattutto in mattinata. Un inizio molto in salita, innanzitutto a causa dell’incidente che si è verificato attorno alle 8 sulla Firenze-mare tra lo svincolo per l’A1 e l’uscita al casello Prato Est in direzione Pisa, che ha creato lunghe code e costretto tanti automobilisti ad uscire al casello per utilizzare la declassata, rallentando di conseguenza ulteriormente la circolazione in tutta la zona est della città, peraltro tutt’altro che fluida a quell’ora già in situazioni normali. Traffico congestionato causa lavori anche fra lo svincolo Prato ovest e l’A1 in direzione Firenze.

Grossi problemi si sono registrati pure su viale della Repubblica e su viale Montegrappa a causa dei lavori di prima mattina per il rifacimento della segnaletica orizzontale e della riduzione della carreggiata. Il risultato è stato un intensissimo traffico, con in fila chi stava andando a lavoro e chi stava accompagnando i figli a scuola. Criticità sono state segnalate anche nell’area del Macrolotto zero. Stanno poi creando non pochi disagi a residenti e commercianti della zona, e in generale agli automobilisti, i lavori di scavo cominciati in questi giorni per la realizzazione della rete idrica in via Strozzi, nel tratto tra via Toccafondi e via Cialdini. Lavori richiesti da Publiacqua ed eseguiti da un’impresa specializzata che sono iniziati martedì e che dureranno fino al 12 aprile.

"Ci sono tanti disagi, così le ultime due mattine ho scelto di andare in ufficio in centro a piedi. Ci metto mezz’ora, mentre il primo giorno di lavori ho impiegato 35 minuti in macchina. In una situazione di normalità me ne basterebbero 10. Anzi, anche meno", il racconto di Letizia Evangelisti, una residente.

Secondo le segnalazioni che ci sono arrivate, il traffico diventa problematico nella zona soprattutto la mattina, indicativamente nella fascia oraria compresa fra le 7,30 e le 9. A causa dei lavori sulla strada, infatti, è stato istituito un divieto di sosta (con rimozione forzata) su entrambi i lati del tratto interessato di via Strozzi, mentre il traffico è stato deviato in via Reno, via Sangro, via Zucca e in via Gori. Per quanto concerne via Montalese, in direzione Pistoia, è in vigore invece il senso unico nel tratto tra via Reno e via Delfini.

Non è tutto. Rallentamenti continui anche ieri pomeriggio nella zona di viale Montegrappa e viale Vittorio Veneto a causa della sosta selvaggia, un problema più volte denunciato sul nostro giornale ma non risolto. In particolare le auto parcheggiate in via Vittorio Veneto rischiano spesso di bloccare la circolazione, perché occupano una corsia di scorrimento e la rendono inutilizzabile. Lo stesso problema, anche questo mai risolto, che c’è in via Valentini.

Francesco Bocchini