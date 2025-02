Imprese giovani da sostenere. Ora c’è l’intesa

Il progetto Officina Impresa Giovani: Sapere per Fare arriva al suo culmine con il festival itinerante dedicato alla promozione dell’imprenditoria giovanile, evento itinerante a conclusione di un percorso che, da aprile 2024, ha visto la realizzazione di tante iniziative, rivolte giovani e giovanissimi, di sensibilizzazione alla cultura di impresa e attività di sostegno per aspiranti start-upper del territorio.

Officina Impresa Giovani Fest si apre oggi dalle 18 con il primo appuntamento promosso dai Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo a Villa Guicciardini (via Nuova per Migliana, 1 – Cantagallo). Durante la serata verranno analizzati i risultati del percorso intrapreso in questi mesi e verrà presentato e sottoscritto il protocollo di intesa per la creazione della rete Giovani e Impresa, un patto di collaborazione permanente - per favorire il dialogo e la collaborazione tra giovani, imprese, scuole e istituzioni. Si tratta di un’importante opportunità per il territorio del Comune di Prato e dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, che potrà beneficiare così di una nuova rete tra soggetti e competenze a supporto della creazione d’impresa, con particolare riferimento ai giovani 18-35 anni. A seguire aperitivo e Dj set - gratuito su prenotazione sul sito visitvalbisenzio.it

Quella del 7 febbraio è solo la prima delle due date del Festival. Il progetto infatti si concluderà il 28 febbraio al Museo del Tessuto di Prato, con l’evento conclusivo del progetto in occasione del quale si terrà anche la premiazione dei 3 migliori Business Plan realizzati.