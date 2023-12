Imprese e richiesta danni: i moduli

Le attività produttive da oggi potranno compilare la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione attraverso la procedura online. Si accede alla procedura su portale della Regione Toscana gestito da Sviluppo Toscana che sarà attivo dalle ore 9 di oggi all’indirizzo https:bandi.sviluppo.toscana.itemergenze

Le istruzioni per la compilazione sono all’indirizzo https:bandi.sviluppo.toscana.itemergenzemanuale. In questa sezione viene ricordato che la domanda è presentabile solo da un legale rappresentante dell’impresa e non da persone delegate e che l’accesso al gestionale deve essere fatto mediante le credenziali Spid o la Cns ( Carta Nazionale dei Servizi) del legale rappresentante. Le istruzioni inquadrano prima le modalità di inserimento della parte "anagrafica", quindi la spiegazione si sposta sulla compilazione dei moduli per la richiesta danni.

La procedura rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2023.

Più informazioni si possono trovare, guardando anche le Faq (le risposte alle domande più frequenti), sul sito della Regione Toscana, sezione Alluvione.