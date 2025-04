Impresa etica, le idee degli studenti per conquistare il Trofeo Eye

Prato, 12 aprile 2025 - Un’app che ricompensa lo studio collaborativo, un packaging ecosostenibile per cosmetici, un servizio di prova per scegliere la moto più adatta prima di prendere la patente, ma anche un superstore American style rigorosamente Made in Italy. Sono alcune delle idee imprenditoriali concrete e realizzabili firmate da giovanissimi imprenditori in erba: sono gli studenti di 16-17 anni delle scuole superiori di Prato che hanno partecipato all’edizione numero 14 di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, percorso di educazione imprenditoriale etica, co-promosso da Artes Lab APS e Comune di Prato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Sono coinvolti gli studenti delle scuole superiori pratesi Cicognini, Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes e Carlo Livi con il Brunelleschi. Dopo aver incontrato il mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria, hanno partecipato a un laboratorio di ideazione d’impresa. Ora è arrivato il momento di presentare le proprie idee imprenditoriali a una giuria di esperti: le migliori sono state selezionate e verranno illustrate dagli stessi studenti durante un contest in programma il 14 aprile alle ore 9 nella sede di Confindustria Toscana Nord (via Valentini 14 – Prato). La più innovativa, concreta, fattibile vincerà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa di Prato 2025 a cui è associata la borsa di studio Vittorio Malerba da 3000 euro. In palio anche il Trofeo EYE Prisma 2025 che porterà i giovani vincitori in viaggio all’Europarlamento di Bruxelles. Il Premio Start-Up del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord li accompagnerà fino alla creazione di una start up affiancati da professionisti. In palio anche il Trofeo EYE Confartigianato Imprese Prato 2025 con borsa di studio 1000 euro e una menzione speciale “Alta Toscana Innova”. Tre le altre menzioni speciali: Social, Mentor, AlumnEYE. Chi le ottiene, partecipa coi “colleghi” di Eye di Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena come migliore idea d’impresa della Toscana promosso dalla società benefit pratese Cole.li.work Srl.

CNA Toscana Centro sostiene anche quest’anno la formazione del Progetto EYE con un contributo di 1000 euro. Agli studenti vincitori andranno anche un premio realizzato da Creazioni Milly.

Durante la giornata delle idee di Eye, tra gli altri, premieranno gli studenti la Sindaca di Prato Ilaria Bugetti, l’Assessora all’Innovazione Benedetta Squittieri, l’Europarlamentare Camilla Laureti e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi col direttore di Eye Luca Taddei. EYE Prato è realizzato grazie alla partnership tra Artes Lab APS, Comune di Prato, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato, Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.