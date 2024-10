Impresa all’avanguardia. Gli artigiani del lusso si formano a Beste Ciliani

Offerte personalizzate e di altissimo livello per rispondere alle esigenze dei brand del lusso e 40 assunzioni: Beste spa inaugura con questi obiettivi il nuovo stabilimento di Beste Ciliani che ospiterà una scuola per addetti del settore abbigliamento. L’immobile, preso in affitto da Beste spa, si estende su 5mila metri quadrati e sarà diviso in due settori: al piano terra ci sono magazzino e logistica della divisione abbigliamento (già in funzione), mentre al primo piano si svolgerà la formazione, gestita da Accademia holding in collaborazione con Its Academy Mita e Pin. Non solo: all’ultimo piano sono in fase di ultimazione due laboratori di confezione, taglio e cucito a servizio di altrettanti brand, Brunello Cucinelli e Lvmh. La previsione è di partire dal mese di gennaio. Un investimento importante nel mezzo di una crisi della moda che non vede ancora la fine, ma che non ha mai fermato l’intraprendenza dell’azienda, con sede principale ad Usella e l’altra in via Bologna (Beste Hub). Un investimento che punta dritto alla formazione di personale altamente qualificato e spendibile nel settore del lusso, attualmente difficilmente reperibile. Un’avventura imprenditoriale con la quale Beste spa conferma il proprio impegno verso una filiera locale, controllata e la tracciata di tutta la produzione. Questo nuovo stabilimento, negli spazi occupati in precedenza da una pettinatura del gruppo Ilcat e poi della Croce Rossa, accoglierà il laboratorio Beste Ciliani. Il nuovo spazio, progettato con macchinari di ultima generazione, consente a Beste di ampliare la capacità produttiva della divisione abbigliamento, mantenendo al contempo i massimi standard di qualità e artigianalità che caratterizzano l’azienda. Beste Ciliani sarà dedicato alla realizzazione di capi per il mercato high end e all’innovazione dei processi produttivi, garantendo un maggiore controllo della filiera e una risposta più rapida alle esigenze dei clienti. Un’operazione che va di pari passo con un altro importante investimento in Vallata: infatti è in fase di costruzione il nuovo magazzino automatizzato, che sorgerà di fianco all’attuale stabilimento di Colle. Nei giorni scorsi il cantiere è stato visitato dagli studenti del corso di Ingegneria civile dell’Università di Firenze. Si tratta di un’opera tesa a potenziare la capacità di stoccaggio dell’azienda valbisentina.

Sa.Be.