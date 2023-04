Imprenditori a vent’anni, due fratelli aprono la loro officina

Montemurlo (Prato), 13 aprile 2023 – C’era anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, all’inaugurazione di Griguoli Service Gomme in via Scarpettini, 237, a Montemurlo. E fin qui sarebbe “solo” la notizia dell’apertura di una nuova attività commerciale, ma il particolare che rende tutto più interessante è che i giovani imprenditori sono due fratelli appena ventenni.

Questa officina infatti è il sogno che si avvera di due giovani fratelli, Giuseppeantonio di 22 anni e Andrea di 19 anni, origini molisane, residenti a Calenzano, che hanno scelto Montemurlo per concretizzare il loro progetto imprenditoriale. Un’attività in proprio per concretizzare la passione che i due fratelli hanno coltivato fin da piccoli, quella di aprire un’officina tutta loro per fare riparazione e manutenzione dei veicoli. Giuseppe e Andrea, pur essendo molto giovani, hanno un percorso formativo solido alle spalle, hanno frequentato il centro di formazione professionale “Don Facibeni” di Firenze e fatto gavetta presso officine e gommisti.

L'inaugurazione

La “Griguoli gomme” si trova all’interno del distributore di benzina di via Scarpettini , dove già in passato si trovava una storica officina, quella di Mauro Baglioni, presente all’inaugurazione della nuova attività. "Mettersi in proprio è il sogno che abbiamo inseguito con le unghie e con i denti fin da piccoli - spiegano Giuseppeantonio e Andrea Griguoli - Ci teniamo a sentirci parte della comunità montemurlese che ci ha accolto, offrendo un servizio di qualità. Eseguiamo ogni tipo di intervento motoristico sulle automobili e sulle moto, ci occuperemo anche di assistenza e sostituzione pneumatici ai mezzi agricoli e stiamo lavorando anche sul soccorso stradale”.

L'obiettivo per un prossimo futuro è quello di specializzarsi anche nella manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici.

"È bello vedere lo spirito imprenditoriale e la voglia di mettersi in gioco di due ragazzi così giovani ma tanto volenterosi- ha detto il sindaco Simone Calamai – Giuseppe e Andrea rappresentano davvero un bell’esempio di intraprendenza e serietà e siamo felici che a Montemurlo abbiano trovato il terreno fertile per far nascere e crescere la loro attività". All'inaugurazione dell’officina era presente anche Alessio Becherucci, presidente della delegazione montemurlese di Confcommercio.