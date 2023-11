Impiegato amministrativo per la comunicazione

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Un’impresa pratese sta cercando un impiegato amministrativo da impiegare come assistente alla comunicazione e al "fundraising". La risorsa avrà mansioni di attività di supporto alla raccolta fondi, gestione donatori, inserimento e controllo dati sul database aziendale, gestione social media, organizzazione e applicazione di strategie per iniziative promozionali ed eventi. Si richiedono ai fini della selezione il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e buone conoscenze informatiche. Esperienza gradita, ma non necessaria. Orario lavorativo full time, l’impresa offre un contratto di lavoro a tempo determinato ma valuta anche candidati con requisiti per un contratto da apprendista. (Rif.:PO-201794)